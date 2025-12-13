BM Genel Sekreteri Guterres: Irak bugün güvenli ve istikrarlı bir ülke

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI) faaliyetlerinin resmen sona ermesi nedeniyle Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Guterres, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılandıktan sonra Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Görüşme, askeri törenle gerçekleştirildi.

SUDANİ: "BU BİR SON DEĞİL, YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİ"

Guterres ile Sudani, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başbakan Sudani, UNAMI’nin görev süresinin sona ermesinin Irak-BM ilişkilerinin bitmesi anlamına gelmediğini belirterek, bunun kalkınma ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan yeni bir iş birliği döneminin başlangıcı olduğunu söyledi.

Sudani, 2003’ten bu yana Irak’ta görev yapan UNAMI’nin ülkenin zor dönemlerinde önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

"IRAK, KRİZ YÖNETİMİNDEN KALKINMA PLANLAMASINA GEÇTİ"

Irak’ın diktatörlük, savaş ve terör dönemlerini geride bıraktığını ifade eden Sudani, ülkenin artık kriz yönetimi yerine uzun vadeli kalkınma planlarına odaklandığını kaydetti. Geçtiğimiz ay yapılan parlamento seçimlerinin özgür bir ortamda gerçekleştiğini ve katılım oranının yüzde 56’yı aştığını belirten Sudani, hükümetin hizmet ve kalkınma projelerini kararlılıkla sürdüreceğini dile getirdi.

BAĞDAT'TA "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CADDESİ" KURULUYOR

Sudani ayrıca, BM ile ilişkilerin bir göstergesi olarak Bağdat’ta bir caddeye “Birleşmiş Milletler Caddesi” adının verileceğini ve Meçhul Asker Anıtı yakınında BM’ye ithafen bir anıt dikileceğini açıkladı.

GUTERRES: "DÜNYANIN IRAK'I DOĞRU ANLAMASI GEREKİYOR"

BM Genel Sekreteri Guterres ise Irak’ın terör, dış müdahale ve mezhepçilikle mücadelesini övgüyle değerlendirerek, “Bugün Irak, güven ve istikrar içinde olan normal bir ülkedir. Dünyanın bunu anlaması gerekir” dedi.

Guterres, Irak’ın son seçimleri başarıyla gerçekleştirmesinden ve Hol Kampı’ndan vatandaşlarını geri getirme çabalarından da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BM IRAK'TA VARLIĞINI SÜRDÜRECEK

UNAMI’nin görev süresi sona ermiş olsa da BM’ye bağlı kalkınma ve insani yardım kuruluşlarının Irak’taki faaliyetlerine devam edeceğini belirten Guterres, BM’nin Irak’la birlikte müreffeh ve istikrarlı bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğini söyledi.

UNAMI HAKKINDA

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI), 2003 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu. Irak hükümetinin talebi doğrultusunda yapılan son uzatmanın ardından misyonun görev süresi resmen sona erdirildi.