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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye açıklaması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya." dedi.