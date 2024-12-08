BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye açıklaması

AA & Ensonhaber
Rejim karşıtı güçler Şam'a girdi ve Suriye'de 61 yıllık rejim çöktü.
Muhalifler karşısında 61 yıllık Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçtı.
Suriye'de yaşanan gelişmelerin uluslararası yankıları merakla beklenirken bir açıklama da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi.
"DİKTATÖR REJİMİNİN SONA ERMESİ SURİYE HALKI İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Esad'ın ülkesini terk etmesinin bir fırsat olduğunu söyledi.
Guterres şu ifadeleri kullandı:
14 yıllık vahşi savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından Suriye halkı, istikrarlı ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış