BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna için toplanıyor

DHA

Rusya-Ukrayna savaşının 3. yılında ateşkes çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

ABD'de ikinci kez başkan seçilen ve "Savaşı bitireceğim" diyen Donald Trump'ın çabaları da ateşkes için yeterli olmadı.

UKRAYNA - RUSYA MÜZAKERELERİ

UKRAYNA - RUSYA MÜZAKERELERİ

Geçtiğimiz haftalarda Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da görüşmüştü.

ABD'de de Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereler için İstanbul'u işaret etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapacaklarını umuyoruz." denildi.

BM, RUSYA'NIN TALEBİ ÜZERİNE TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine bugün Ukrayna konulu bir oturum gerçekleştirecek.

Toplantı, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizinin çözümüne engel oluşturduğu gerekçesiyle küresel barışa yönelik tehditlerin ele alınması amacıyla düzenlenecek.