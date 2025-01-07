BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İran'da 2024'te en az 901 kişi idam edildi

İHA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden, İran'daki idamlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'da geçtiğimiz yıl 901 kişinin idam edildiği ifade edildi.

İdam edilenlerden 31'inin kadın olduğu, bir kısmının kötü muameleye maruz kaldıktan veya zorla evlendirildikten sonra eşlerini öldürdükleri gerekçesiyle hüküm giydiği belirtildi.

İDAMLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ SUÇLAR

İdamların büyük bölümünün uyuşturucuyla ilgili suçlarla bağlantılı olduğu, ancak 2022'de 22 yaşındaki bir kadının polis gözetimi altında ölümü üzerine düzenlenen kitlesel protesto gösterileriyle bağlantılı kişilerin ve siyasi muhaliflerin de idam edilenler arasında olduğu vurgulandı.

2023'te ise idam edilenlerin sayısının 853 olduğu kaydedildi. 2024'te kayda geçen 901 idam, 972 kişinin idam edildiği 2015'ten bu yana en yüksek sayıyı temsil ediyor.

31'İ KADIN

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell ise Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, İran'da 2024 yılında en az 31 kadının idam edildiğini, bunun son 15 yılın en yüksek sayısı olduğunu vurguladı.

Throssell, "Vakaların çoğu cinayet suçlamalarını içeriyordu. Kadınların önemli bir kısmı aile içi şiddet, çocuk evliliği veya zorla evlilik mağduruydu." dedi.

"HER GEÇEN YIL ARTTIĞINI GÖRMEK BİZİ DERİNDEN RAHATSIZ EDİYOR"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "İran'da ölüm cezasına çarptırılanların sayısının her geçen yıl arttığını görmek bizi derinden rahatsız ediyor. İran'ın giderek artan bu idam dalgasını durdurmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İranlı yetkililere tüm idamları durdurmaları ve ölüm cezasının tamamen kaldırılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Temmuz 2024'te İran'da cumhurbaşkanı seçilen reformcu Mesud Pezeşkiya, seçim kampanyası sırasında kadınların ve azınlıkların haklarını daha iyi koruyacağına dair vaatlerde bulunmuştu.