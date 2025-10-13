BM'den Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirme

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler serbest bırakıldı.

İsrail ordusunun, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde serbest bıraktığı 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) teslim aldıklarını duyurmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"BÜYÜK MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Guterres, "Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesini büyük memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasından dolayı "büyük rahatlama" hissettiğini belirten Guterres, tüm tarafları bu ivmeyi sürdürmeye ve Gazze'deki kabusu sona erdirmek için ateşkes taahhütlerine uymaya çağırdı.

TÜM SAĞ İSRAİLLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Hamas, saat 08.00 sularında 7 İsrailli esiri, Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Hamas, ikinci teslim noktasında 13 İsrailli esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmış oldu.

İsrail de "müebbet hapse" mahkum ettiği 88 Filistinliyi, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakmıştı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.