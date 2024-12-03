AA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor.

Skandala imza atan İsrail, son olarak Gazze'nin yüzde 80'ini etkileyen "tahliye emirleri" verdi.

Söz konusu gelişmeler sonrası Birleşmiş Milletler (BM) dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki duruma ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

"DAHA FAZLA TEHLİKEYE MARUZ BIRAKIYOR"

İsrail'in "tahliye emirlerinin" Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 80'ini etkilediğini kaydeden Dujarric, "Bunlar sivilleri daha fazla tehlikeye maruz bırakıyor ve temel hizmetlere erişmelerini engelliyor." ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyinin yaklaşık 2 aydır sıkı bir kuşatma altında olduğuna dikkati çeken Dujarric, bunun 65 binden fazla kişinin gıda, su, elektrik ve sağlık hizmetine erişimini engellediğini ifade etti.

İSRAİL'İN İNSANİ YARDIM SEVKİYATLARINI ENGELLEMESİNE VURGU

Dujarric, Gazze halkının tümünün insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizerek, burada bulunan yaklaşık 58 bin engelli kişinin ise gıdaya erişimde daha fazla zorlandığının altını çizdi.

Gazze'nin güneyinde de bazı insanların açlık nedeniyle çöpte gıda aradığını belirten Dujarric, insani yardım sevkiyatlarının ise İsrail tarafından engellenmeye devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, kasım ayında BM'nin planladığı 578 insani yardım operasyonunun sadece yüzde 41'ine izin verdiğini, diğerlerinin ya doğrudan engellendiğini ya da güvenlik ve lojistik gerekçeleri göstererek iptal edildiğini söyledi.

BM Sözcüsü, İsrail'in özellikle Gazze'nin kuzeyine planlanan yardımları engellediğine işaret etti.