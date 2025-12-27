BM’den Tayland–Kamboçya ateşkesi için olumlu mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in Tayland ile Kamboçya arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Açıklamada, ateşkesin sivillerin yaşadığı acıların hafifletilmesi, süregelen düşmanlıkların sona erdirilmesi ve kalıcı barış ortamının oluşturulması açısından olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.

BARIŞ ÇABALARINA DESTEK MESAJI

Guterres’in, sürecin barışçıl şekilde ilerlemesine katkı sunan Malezya, Çin ve ABD’ye de teşekkür ettiği aktarıldı. Birleşmiş Milletler’in, bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik atılacak her türlü adıma destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

YÜZYILI AŞAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Tayland ile Kamboçya arasında, sınırların 19. yüzyıl sonunda Fransız işgali döneminde çizilmesine dayanan uzun süredir devam eden bir ihtilaf bulunuyor. İlk büyük gerilim, Kamboçya’nın tartışmalı bir bölgede yer alan 11. yüzyıla ait tapınağı 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil ettirme girişimiyle başlamıştı.

SON ÇATIŞMALAR VE ATEŞKES SÜRECİ

İki ülke arasında 28 Mayıs’ta yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından barışçıl çözüm konusunda mutabakat sağlanmış, ancak yaklaşık iki ay sonra 24 Temmuz’da sınır hattında yeniden şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu çatışmalarda iki taraftan toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı törende bir barış anlaşmasına imza atılmasına rağmen, 7 Aralık’ta çatışmalar yeniden başlamış ve 900 binden fazla kişi yerinden edilmişti. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kalınca taraflar 24 Aralık’ta tekrar askeri görüşmelere başladı.

DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Bugün imzalanan “Ortak Bildiri” ile Tayland ve Kamboçya arasında derhal ateşkes ilan edildiği duyuruldu. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için diplomatik temasların sürmesi bekleniyor.