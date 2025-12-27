İsviçre Genelkurmay Başkanı: Tam ölçekli saldırıya hazır değiliz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Suessli, Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, İsviçre ordusunun tam ölçekli bir saldırıyı karşılayabilecek durumda olmadığını açıkça dile getirdi. Görev süresi yıl sonunda sona erecek olan Suessli, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Suessli, ülkenin kritik altyapısının devlet dışı aktörler ve siber saldırılara karşı belirli ölçüde korunduğunu, ancak ordunun ciddi teçhizat eksiklikleri yaşadığını ifade etti.

"ASKERLERİN SADECE 3'TE BİRİ TAM TEÇHİZATLI"

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı saldırıyı hatırlatan Suessli, kamuoyunun ve siyasetin ordunun gerçek durumu konusunda yanılgıya düşmemesi gerektiğini söyledi. Suessli, “Gerçek bir acil durumda askerlerimizin yalnızca üçte birinin tam donanımlı olacağını bilmek son derece ağır bir durum” dedi.

"UKRAYNA, SANDIĞIMIZ KADAR UZAK DEĞİL"

Ukrayna’daki savaşın İsviçre’de büyük bir şok etkisi yaratmamasını değerlendiren Suessli, bunun ülkenin 180 yıldır savaş yaşamamış olması, coğrafi konumu ve tarafsızlık politikasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Ancak bu algının yanlış olduğuna dikkat çeken Suessli, “Ukrayna ile aramızda sadece iki ülke var: Macaristan ve Avusturya” ifadelerini kullandı.

"TARAFSIZLIK, SİLAHLA KORUNUR"

Tarafsızlığın otomatik bir güvence sağlamadığını vurgulayan Suessli, “Silahsız olup savaşa sürüklenen birçok tarafsız ülke var. Tarafsızlık ancak savunulabildiği sürece anlam taşır” değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMADA HEDEF 2050

İsviçre ordusunun mevcut planlarla tam hazırlık seviyesine ancak 2050 civarında ulaşabileceğini söyleyen Suessli, mevcut tehdit ortamı dikkate alındığında bu sürenin çok uzun olduğunun altını çizdi.

SAVUNMA HARCAMALARI TARTIŞMA KONUSU

İsviçre, savunma bütçesini gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 0,7’sinden 2032 itibarıyla yüzde 1’e çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda topçu ve kara sistemleri modernize edilirken, eski savaş uçaklarının yerine F-35A tipi uçakların alınması planlanıyor. Ancak artan maliyetler ve bütçe baskısı, savunma harcamalarının kamuoyunda tartışılmasına neden oluyor.