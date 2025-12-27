Tayvan açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tayvan’ın kuzeydoğusunda yer alan Yilan ili açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA), depremin merkez üssünün Yilan il merkezinin yaklaşık 32 kilometre doğusunda olduğunu açıkladı.

DERİNLİĞİ 72 KİLOMETRE

CWA verilerine göre sarsıntı, yerin 72,8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu nedenle deprem, özellikle Yilan’ın yanı sıra Tayvan’ın kuzey, doğu ve batı kıyılarındaki birçok yerleşimde güçlü şekilde hissedildi.

OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI

Yetkililer, deprem sonrası yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bildirilmediğini duyurdu. Bölgede artçı sarsıntılara karşı gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.