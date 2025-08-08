BMGK, Gazze için acil oturumla toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail’in Gazze kentini işgal kararını görüşmek üzere yarın acil toplantı yapacak.

BMGK, ABD'YE RAĞMEN TOPLANACAK

Diplomatik kaynaklara göre, oturum talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi. ABD ise toplantının yapılmaması için ısrarcı oldu.

Acil oturumun, 9 Ağustos’ta yerel saatle 15.00’te gerçekleşmesi planlanıyor.

NETANYAHU'NUN İŞGAL ÇIKIŞI

İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, toplantı öncesi Fox News’e verdiği röportajda, “Gazze’nin tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz” demişti.