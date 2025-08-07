Netanyahu: İstesek Gazze'deki herkesi öldürürdük

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda 61 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine rağmen soykırım iddialarını reddeden Netanyahu, “Gazze'nin tüm nüfusunu ortadan kaldırmak bizim için zor olmazdı ama biz bunun tersini yaptık” dedi.

"SİVİLLERİ BİLİNÇLİ OLARAK HEDEF ALMADIK"

Amerikan Fox News televizyonuna röportaj veren Netanyahu, İsrail'in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonların kapsamına ilişkin soruları yanıtladı. Uluslararası kamuoyunda artan "soykırım" suçlamalarıyla ilgili konuşan Netanyahu, İsrail ordusunun bilinçli şekilde sivil nüfusu hedef almadığını savundu.

"GAZZE'DEKİ HERKESİ ÖLDÜREBİLİRDİK"

“Eğer biz gerçekten soykırım yapıyor olsaydık, bu çok başarısız bir soykırım olurdu” ifadelerini kullanan Netanyahu, Gazze’deki tüm nüfusu yok edebilecek kapasitede olduklarını ancak bunu yapmadıklarını iddia etti. İsrail Başbakanı, “Biz bunun yerine insani yardım geçişlerine izin verdik, sivillerin tahliyesi için koridorlar açtık” diye konuştu.

61 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ, 150 BİNDEN FAZLASI YARALANDI

Ancak Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı resmi verilere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 61 bin 258 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı ise 152 bin 45’i aştı.

UCM TARAFINDAN "SUÇLU" BULUNDU

Netanyahu’nun açıklamaları, özellikle sivillerin hedef alındığına yönelik belgeler ve tanıklıklar eşliğinde yürütülen uluslararası soruşturmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar, bölgede işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlallerine ilişkin çeşitli raporlar yayımlamış, İsrail yönetimini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamıştı.

İSRAİL SALDIRILARI VE ABLUKA, GAZZE'Yİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ

İsrail’in askeri operasyonlarının yarattığı insani yıkım, Gazze’nin temel altyapısını neredeyse tamamen kullanılmaz hale getirirken, bölgede temiz suya, gıdaya, sağlık hizmetlerine ve barınmaya erişim büyük ölçüde imkânsız hâle gelmiş durumda.

Netanyahu’nun, askeri operasyonları savunmak adına sarf ettiği bu sözlerin, İsrail hükümetinin uluslararası arenada artan baskılarla nasıl başa çıkmayı planladığına dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Röportaj sonrası pek çok insan hakları örgütü ve siyasi yorumcu, söz konusu açıklamaları “sorumsuz ve çelişkili” buldu.