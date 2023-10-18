BMGK, Gazze'deki hastane saldırısını görüşmek için acil toplanacak

AA & Ensonhaber
İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.
Son olarak İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
BMGK acil toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), saldırıyı görüşmek için acil toplanacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) gerçekleşeceği kaydedildi.
Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de insani duraklama talep eden karar tasarısının oylamaya sunulacağı da ifade edildi.
Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.
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