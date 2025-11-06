BMGK, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirdiği, Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

Karara 14 BMGK üyesi 'evet' derken Çin ise çekimser kaldı.

"GÜÇLÜ BİR SİYASİ MESAJ"

Karardan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile BMGK, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor" dedi.

Waltz, Suriye'nin Şara'nın liderliğinde Beşar Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

SURİYE KARARDAN MEMNUN

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada BMGK'nın Esad rejimin çöküşünden bu yana Şam yönetimi lehine ilk kararını aldığı belirtilerek kararın 'Suriye'nin istikrarı, toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığının desteklenmesi yönündeki uluslararası tutumun birliğini yansıttığı' belirtildi.

Kararın 'Suriye hükümetinin bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirme, kalkınma ve yeniden imar için uygun ortamı oluşturma çabalarının bir sonucu' olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Hattap'ın yaptırım listelerinden çıkarılmasını içeren maddenin de kararda yer almasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye, uluslararası toplumla tam iş birliği içinde çalışmaya, Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden yapılanma hedeflerine ulaşma çabalarını sürdürmeye kararlıdır" denildi.