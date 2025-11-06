ABD'nin Suriye'de askeri üste varlık göstereceği iddiası yalanlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Suriye'nin güneyinde Şam ile Tel Aviv arasında öngörülen güvenlik anlaşmasını denetlemek amacıyla askeri üste varlık göstereceği iddia edilmişti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan dışişleri bakanlığından adı açıklanmayan yetkili, "Reuters'ın ABD'nin Suriye'deki üsleri ile ilgili haberi gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'ye yönelik tutumunda değişim gözlemlediklerine işaret eden söz konusu yetkili, "ABD, merkezi Şam yönetimiyle doğrudan ilişki kurmaya ve ülkenin birliğini desteklemeye yönelmiş durumda ve her türlü bölünme çağrısını reddediyor" dedi.

"SURİYE YENİ DÖNEME GİRDİ"

Geçici yapılarla zorunlu olarak kurulan temasların ve iş birliklerinin başkent Şam'a taşınmasının planlandığını belirten yetkili, bunun siyasi, askeri ve ekonomik düzeyde ortak koordinasyon temelinde yürütüleceğini ifade etti.

Suriye'nin 'yeni döneme' girdiğine dikkati çeken dışişleri bakanlığı yetkilisi, ülkenin ulusal egemenlik ve karşılıklı saygı ilkesine dayalı işbirliğini esas alarak istikrarı güçlendirme yolunda ilerlemeye devam ettiğini belirtti.