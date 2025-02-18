BM'ye göre, 280 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğü tahmin ediliyor

AA

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriyeli mülteciler ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin geri dönüşlerine ilişkin, X hesabından paylaşımda bulundu.

Grandi, Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık 2023'te devrilmesinden bu yana 280 bin Suriyeli mülteci ile ülke içinde yerinden edilen 800 binden fazla kişinin evlerine döndüğünü tahmin ettiklerini belirtti.

"İYİLEŞME ÇABALARI DAHA CESUR VE HIZLI OLMALI"

Grandi, "Ancak erken iyileşme çabaları daha cesur ve hızlı olmalı. Aksi takdirde insanlar tekrar ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Grandi, Suriye'de erken toparlanmaya ilişkin adımların da acilen atılması çağrısında bulundu.