Boeing'den veri hırsızlığı: İnternette yayınladılar

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, veri hırsızlığıyla gündem oldu.
Siber suç çetesi Lockbit, Boeing'in verilerini çalarak internette yayınladı.
Kurum içi verileri ortalığa saçıldı
Lockbit'in internet sitesinde yer alan gönderiye göre, Boeing'in çalınan kurum içi verileri paylaşıldı.
"Bilgileri yayınladığının farkındayız"
Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin parça ve dağıtım işinin unsurlarının bir siber güvenlik olayı yaşadığını doğrulanırken, şöyle denildi:
Bu olayla bağlantılı olarak, bir fidye yazılımı aktörünün sistemlerimizden aldığını iddia ettiği bilgileri yayınladığının farkındayız.
Olayın araştırılmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici makamlarla iletişim halinde kalınacağı vurgulandı.
Hassas verilerle ilgili soru işareti
Açıklamada, Boeing'in, olayın uçak veya uçuş güvenliği için bir tehdit oluşturmadığından emin olduğu belirtilirken, savunma veya diğer hassas verilerin Lockbit tarafından elde edilip edilmediği konusunda bilgi verilmedi.
Fidyeyle tehdit ettiler
Lockbit, geçen ay Boeing'in büyük miktarda hassas kurum içi verisini elde ettiğini ve 2 Kasım'a kadar fidye ödenmezse bunları yayınlayacağını bildirmişti.
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