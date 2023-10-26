Bombardıman altındaki Gazze'de bilanço ağırlaşıyor İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 18 bin 484...

AA

7 Ekim tarihinde Orta Doğu'da bir kriz daha baş gösterdi.

Hamas güçlerinin başlattığı operasyona İsrail'den gelen karşılıkla birlikte bombardıman başladı.

20 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin ciddi bir oranı yaşlı, kadın veya çocuk...

Can kaybı sayısı yükseliyor

Yaşanan son gelişmeye göre Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını güncelledi.

Buna göre İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 arttı.

İsrail saldırılarında 101 sağlık çalışanı öldü, 57 sağlık kurumu hedef alındı, 12 hastane ve 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Büyük çoğunluk çocuk ve kadın...

Aynı zamanda can kaybı sayısı 7 bin 28’e yaralı sayısı ise 18 bin 484’e yükseldi.

Ölenlerin 2 bin 913’ü çocuk, bin 709’u ise kadın…

200 bin konut zarar gördü

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi.

"Neler olduğunun farkında mıyız?"

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Filistinli çocuklarla ilgili Genel Kurula sunduğu rapor hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Albanese, "İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanı şimdiden, tahminen (İsraillilerin kayıplarından) beş kat fazla, 5 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu ve bunların yüzde 40'ı çocuktu. Neler olduğunun farkında mıyız? 15 bin de ağır yaralı var." diye konuştu.

1.6 milyon Filistinli yerinden edildi

BM Özel Raportörü, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 1,6 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bu kişilerin su, yiyecek, elektrik ve ilaca erişiminin olmadığını belirtti.

İsrail saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

Gazze'ye baskın

Bir diğer yandan İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze’nin kuzeyinde “faaliyet” yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtilerek, askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)