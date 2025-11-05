Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişi can verdi

- Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
- Yangını söndürmek için Tuzla'nın yanı sıra çevre şehirlerden de itfaiye ekipleri destek verdi.
- Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde akşam saatlerinde huzurevinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler yangının söndürülmesine destek verdi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ
Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.
Ekipler kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.