Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında çok sayıda kişi can verdi

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde akşam saatlerinde huzurevinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija şehirlerinden ekipler yangının söndürülmesine destek verdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

Yangında çok sayıda kişinin öldüğü bildirilirken yaralı olarak kurtarılan çok sayıda kişinin de hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Ekipler kontrol altına alınan yangında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.