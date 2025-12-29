Vladimir Zelensky: Barış planında 15 yıl süreli güvenlik garantileri var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İki lider görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Zelensky, görüşme sonrası sosyal medya üzerinden basın mensuplarına yeni açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK ORANDA UZLAŞI SAĞLANDIĞINI BELİRTTİ

Savaşın bitirilmesini hedefleyen 20 maddelik barış planı üzerindeki çalışmanın devam ettiğini söyleyen Zelensky, Trump ile bu planı masaya yatırdıklarını belirtti.

Washington yönetimiyle maddelerin büyük çoğunluğunda uzlaşı sağlandığını dile getiren Zelensky, pürüz çıkan noktaların Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin idaresi olduğunu vurguladı.

"TOPRAK KONUSU VE SANTRALİN İŞLEYİŞİ ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Zelensky, "Taslaktaki 20 başlıktan sadece bu ikisi, yani toprak konusu ve santralin işleyişi çözüm bekliyor. Planın yüzde 90 oranında tamamlandığını söylememin sebebi, henüz mutabakata varılamayan bu iki maddedir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ilişkin detayları da paylaşan Zelensky, mevcut planda garantilerin süresiz olmadığını, 15 yıllık bir geçerlilik süresi ve sonrasında uzatma opsiyonu öngörüldüğünü aktardı.

"DAHA UZUN VADELİ GARANTİLER İSTİYORUZ"

Bu sürenin uzatılması talebini Trump'a ilettiğini kaydeden Zelensky, "Kendisine, savaş durumunun neredeyse 15 yıldır sürdüğünü, bu sebeple daha uzun vadeli garantiler istediğimizi ifade ettim.

30, 40 hatta 50 yıllık bir süreci kapsayacak bir adımın kendisi adına tarihi bir karar olacağını belirttim. Başkan Trump da bu teklifi düşüneceğini beyan etti" değerlendirmesinde bulundu.