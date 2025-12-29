İran riyalinde rekor düşüş: Protestolar patlak verdi İran'da doların değeri bir günde 1.38 milyon riyalden 1.44 milyon riyalin üstüne çıkarak Tahran'da halkın sokağa dökülmesine sebep oldu.

Göster Hızlı Özet İran'da doların değerinin 1.38 milyon riyalden 1.44 milyon riyalin üstüne çıkması halk protestolarına yol açtı.

Riyalin değer kaybı günlük ihtiyaç giderlerini artırırken, Tahran'da marketler ve ticaret merkezlerinde protestolar düzenlendi.

Esnafların satış yapmayı reddetmesi ve protestoların sosyal medyada yayılması dikkat çekti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İran'da yaşanan sert döviz kuru değişimi halkı ayağa kaldırdı. İşleri etkilenen tüccarlar ve esnaflar hükümete karşı isyan etti. RİYALDE REKOR DÜŞÜŞ İran riyalinin değeri bir günde fazla miktarda düştü ve doların fiyatı pazartesi günü 1.38 milyon riyalken pazartesi 1.44 milyon riyali geçti. Riyalin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybedişinin yemek ve birçok günlük ihtiyaç masraflarını arttırması beklenirken halktan tepkiler geldi. MARKET VE PAZARLAR PROTESTO ETTİ Ceplerindeki riyalin alım gücü hissedilir şekilde azalan Tahranlı vatandaşlar marketlerde protestolar düzenledi. Alaa el-Din cep telefonu kompleksi, Charsou alışveriş merkezi, Jomhouri sokağı, Shoush pazarı gibi birçok farklı ticari yerde çekilen videolar sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde protestocuların hükümet karşıtı sloganlar attıkları ve başkalarını da protestoya katılmaya teşvik ettikleri kaydedildi. DÜKKANLAR KAPATILDI Associated Press'e konuşan görgü tanıkları, esnafların dükkanlarını kapatmaya başladığını ve açık gördükleri dükkanların da kapatılmasını istediklerini söyledi. Birçok esnaf ve tüccarın satış yapmayı reddettiği bildirildi. BM YAPTIRIMLARI YENİLENMİŞTİ Bu gelişme, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi ve uluslararası kamuoyunda İran'ın nükleer kapasitesine yönelik şüphelerin tekrar artmasıyla aynı zamana denk geliyor. Dünya Haberleri Venezuela toprağına ilk saldırı: Taraflar sessiz

