Brezilya, 3,2 milyon dolarlık mücevherleri istiyor: Bolsonaro'ya 5 gün süre verdiler Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkarılan mücevherlerin iadesi talep edildi.

Brezilya'da hükümet, yaşamını ABD'de sürdüren eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun peşini bırakmıyor.

Bolsonaro'nun Suudi Arabistan dönüşünde aldığı mücevherlerin beyan edilmediği belirtildi.

Mücevherlerin iadesi için süre verildi

3,2 milyon dolarlık mücevherlerin peşine düşen hükümet, Bolsonaro'nun avukatlarına resmi bilgi vererek iade için 5 gün süre tanıdı.

Hükümet gözlemci heyetinin 9 üyesinin tamamı, dün yapılan oylamada Bolsonaro'nun mücevherleri başkent Brasilia'daki devlete ait Caixa Economica Federal Bankası'na devretmesi yönünde oy kullandı.

Aldığı tüm hediyeler mercek altında

Gözlemci heyeti, bu ayın başında eski Brezilya devlet başkanlarının görev sürelerinin sonunda aldıkları her hediyeyi incelemeye karar verdi.

Bolsonaro'nun da göreve geldiği 2019'dan beri aldığı tüm hediyeler incelenecek.

Sırt çantasında ortaya çıktı

Değeri 3,2 milyon doları bulan mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.

Bolsonaro: Usulsüzlük yok

Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.

BAE'den aldığı silahların iadesi istendi

Ayrıca Bolsonaro'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı bazı silahları devlet başkanlığı koleksiyonuna iade etmesi gerektiğine karar verilmişti.

ABD'de yaşıyor

Brezilya'daki Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma altında olan Bolsonaro, 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşıyor.

Bolsonaro'nun ABD'de daha fazla kalabilmek için vize başvurusunda bulunduğu kaydediliyor.