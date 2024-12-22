Brezilya'da Amazon'un hiç temas kurulmamış kabilesi ilk kez görüntülendi

Haber Merkezi

Brezilya'nın birçok kabileye ev sahipliği yapan yağmur ormanlarında yeni bir keşif yaşandı.

Daha önce dış dünyayla hiç temasa geçmediği öğrenilen Amazon kabilesi "Massaco halkı" ilk kez görüntülendi.

İzole bir topluluk olarak yaşamlarını sürdüren Massaco halkının yerel dilleri, sosyal yapıları ve inançları belirsizliğini korurken kabilenin tahmini nüfusunun 200 ila 250 arasında olduğu ifade edildi.

DIŞ DÜNYAYLA HİÇBİR BAĞLANTILARI YOK

İzole kabilelerin nüfuslarının giderek arttığı belirtilirken, uydu görüntüleri daha büyük ekili araziler ve evler olduğunu ortaya çıkardı.

2023'te bilim dergisi Nature, Brezilya'nın Peru ve Venezuela ile olan sınırları boyunca büyüyen nüfusları ortaya koydu.

TEYİT EDİLMİŞ 61 KABİLE VAR

Uluslararası Yerli Halklar İzole ve İlk Temas Çalışma Grubu'nun taslak raporuna göre, Amazon bölgesinde yaşayan 61 teyitli grup var ve yetkililer tarafından henüz doğrulanmamış 128 grup var.