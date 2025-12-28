Brezilya'da feci kaza: Reklam şirketine ait uçak denize düştü

- Brezilya, Rio de Janeiro'da Copacabana Plajı açıklarında bir reklam şirketine ait uçak denize düştü.
- Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında pilotun cansız bedenine ulaşıldı.
- Yetkililer, uçağın düşüş nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında, yüreklerin ağızlara geldiği kaza...
Dün yerel saat ile 12.30'da meydana gelen kazada, bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak, plajdaki sakinlerin gözü önünde denize düştü.
O anlar, plajdaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Yetkililer, kazanın ardından itfaiye ekiplerinin şişme botlar, jet ski, dalgıçlar ve hava desteği ile kurtarma çalışmaları başlattığını bildirdi.
PİLOTUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kurtarma faaliyetleri sonucunda pilotun cansız bedenine ulaşılırken enkazdan çıkarılan naaşın, kimlik tespiti için adli tıp ofisine sevk edildiği aktarıldı.
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi.