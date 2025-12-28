Suriye'de Baas'ın izleri siliniyor: Esad'ın banknotları tedavülden kalkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri, başkent Şam'daki Merkez Bankası binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Yeni banknotların tedavüle girmesinin salt şekli bir adım olmadığını söyleyen Husri, bunun, ulusal kurumlara güveni pekiştirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı hedefleyen kapsamlı bir stratejinin temel aşaması olduğunu ifade etti.

PARADAN İKİ SIFIR ATILIYOR

Husri, "Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek. Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacak. Gerek görülmesi halinde süre uzatılabilecek. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak." dedi.

Gelecek yıldan itibaren tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını kaydeden Husri, kamu ve özel sektörün bu dönüşüme uyma zorunluluğu bulunduğunu, döviz kurları için resmi bültenlerin ise her iki para ile de yayımlanacağını belirtti.

ÇÖKEN REEJİMİN POLİTİKALARI EKONOMİYİ ÇÖKERTTİ

Suriye’de Beşar Esed rejiminin yürüttüğü politikaların özellikle iç savaşın başladığı 2011’den bu yana ülke ekonomisine faturası ağır oldu.

Esed rejimi, yürüttüğü politikaların etkisiyle önemli kaynaklara sahip olduğu enerji üretiminin de önemli oranda düşmesine yol açtı.

Ülkede iç savaş öncesi günlük 383 bin varil olan petrol üretimi, geçen yıl günlük 90 bin varile kadar düşerken, rejim terör örgütü PKK/YPG'nin bazı bölgelerde işgaline izin vererek buradaki petrol gelirlerinden de mahrum kaldı.

Bir zamanlar Doğu Akdeniz'in en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suriye, çatışmaların başlamasından bu yana petrol üretiminde yaşanan keskin düşüş nedeniyle bir petrol ithalatçısına dönüştü.

Suriye’nin başlıca İran kaynaklı petrol ithalatı 2020'den 2023’e kadar yaklaşık iki katına çıkarken, ithalat iç petrol tüketiminin artık neredeyse yarısını karşılayacak duruma geldi.

Suriye ekonomisinin tüm alanlarında görülen düşüş tarıma da yansırken, ülkedeki ekili araziler de iç savaş öncesine göre yüzde 25 azaldı.

DÜŞEN GELİRLERİN FATURASI HALKA KESİLDİ

Suriye lirası 2011 ila 2023 arasında ABD doları karşısında 270 kat değer kaybederken, bu durum ülkedeki enflasyonu daha da körükledi.

Rejimin mali gelirleri de 2023'te 2022'ye kıyasla reel anlamda yıllık bazda yüzde 35, 2010'daki çatışma öncesi seviyelere kıyasla ise yüzde 85 düşüş kaydetti.