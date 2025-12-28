ABD Başkanı Trump, Vladimir Putin ile telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında kritik görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Beyaz Saray!da yapacağı görüşmeye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı.

PUTİN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Trump açıklamasında "Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yapacağım görüşmeden önce, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iyi ve son derece verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

DETAY PAYLAŞILMADI

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, temasların Ukrayna'daki gelişmeler ve diplomatik süreçler kapsamında yapıldığı değerlendirildi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ZELENSKY'DEN MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, görüşmeden önce yaptığı açıklamada savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu söylemişti.

Zelensky, "Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.