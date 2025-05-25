Brezilya'da kola bağımlısı adamın mesanesinden 35 böbrek taşı çıktı

Haber Merkezi

Brezilya’da yaşayan bir adam, kola bağımlılığı yüzünden ciddi bir rahatsızlık geçirdi.

Günde yaklaşık 3 litreyi bulan kola tüketen adamın sağlığı, gün geçtikçe kötüleşmeye başladı.

Uzun süre boyunca aşırı miktarda gazlı içecek içen adam, zamanla idrar yaparken ağrı, bulantı ve idrarda kan görme gibi belirtilerle karşılaştı.

MESANESİNDEN 35 BÖBREK TAŞI ÇIKTI

Rahatsızlığı artınca doktora başvurdu ve yapılan incelemeler sonucu mesanesinde 35 adet büyük böbrek taşı olduğu tespit edildi.

Brezilya’da görev yapan ürolog Dr. Thales Andrade tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, hastanın mesanesinden 35 böbrek taşı çıkarıldı.

"KOLA BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU HIZLANDIRIYOR"

Dr. Andrade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fazla şeker ve fosforik asit içeren gazlı içeceklerin vücuttaki kalsiyum miktarını artırarak böbreklerde taş oluşumunu hızlandırdığını belirterek, aşırı gazlı içecek tüketiminin böbrek sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Doktor, böbrek taşı oluşumunu önlemek için yeterli su tüketilmesi ve gazlı içeceklerin aşırı miktarda tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Böbrek taşları, idrar yolunda kalsiyumun birikip sertleşmesiyle oluşuyor ve şiddetli ağrı, bulantı, kusma ile idrarda kanama gibi belirtiler gösteriyor.

Tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilen böbrek taşları, cerrahi müdahale ile alınabiliyor.