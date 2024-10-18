Brezilya'da korkunç olay: Doğmamış bebeği annesinin karnından çaldı

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Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

25 yaşındaki Paula Jana Ferreira Melo, 5 Kasım'da ikinci çocuğu Endrick'i doğurmaya hazırlanırken korkunç bir cinayete kurban gitti.

Cinayeti araştıran polis ekiplerinin edindiği bilgilere göre Joseane adlı bir kadın, 14 Ekim'de bebek arabası vermeyi teklif ettiği Paula'yı evine çağırdı.

EVE ÇAĞIRDIĞI HAMİLE KADINI ÖLDÜRDÜ: KARNINI KESTİ

Joseane, evine çağırdığı Paula'nın kafasına vurdu, ve kesici bir aletle bebeği karnından çıkardı.

Daha sonra ise Joseane, kendisi doğum yapmış gibi göstermek için oturma odasında Paula'nın bebeğini kendi bacaklarının arasına koydu ve bacaklarına kan sürdü.

BACAKLARINA KAN SÜRÜP DOĞUM YAPMIŞ GİBİ DAVRANDI

Komşularından yardım isteyen Joseane, ambulansın aranmasıyla Conceicao Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mirror'da yer alan habere göre Joseane, tek başına doğum yaptığını söylese de yapılan testler sonucunda bebeğin ona ait olmadığı anlaşıldı ve sağlık görevlileri tarafından polise ihbar edildi.

HAMİLEYMİŞ GİBİ DAVRANMIŞ

Polisler daireye baskın düzenledi ve biyolojik anneyi yatağın altında cansız ve plastikle sarılmış halde buldu.

Öte yandan polis, Joseane'nin bebek sahibi olmayı hayal ettiği, ağustos ayında hamileymiş gibi davranmaya başladığını ve hatta sevgilisine ultrason görüntüleri gösterdiğini söyledi.