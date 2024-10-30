Brezilya'da parti sırasında yattan düşen iki fenomen boğuldu

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Brezilya'da trajik bir olay meydana geldi.

Ülkenin en ünlü iki fenomeni olan 37 yaşındaki Aline Tamara ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares, birlikte lüks bir yatta parti düzenledi.

Partide art arda çektikleri pozları yayınlayan güzel fenomenlerin eğlencesi, korkunç bir şekilde sonlandı.

Şeytan'ın Boğazı'nda seyreden yattaki parti sonlanınca katılımcılar, iki gruba ayrılarak teknelere bindirildi.

DEV DALGAYA YAKALANDILAR

New York Post'un haberine göre; Aline ve Beatriz'in bulunduğu 5 kişilik tekne ise 6 yolcu ile denize açıldı.

Fenomenlerin bindiği tekne, kıyıya ilerlediği sırada dev bir dalgaya yakalandı.

FENOMENLER HAYATINI KAYBETTİ

Alabora olan teknedeki tüm yolcular yaşam mücadelesi verdi.

Olayda, bir çocuk annesi ve yüzme bilmeyen Aline ile manken Beatriz hayatını kaybetti.

CESEDİ BİR HAFTA SONRA BULUNDU

Beatriz'in cansız bedeni denizde bulunurken, Aline'nin cesedine bir hafta sonra Itaquitanduva Plajı'nda ulaşıldı.

Fenomenlerin, bronzlaşmalarını engelleyeceği gerekçesiyle can yeleği giymedikleri ortaya çıktı.