Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı

- Rio Karnavalı, Rio de Janeiro'da Sambadrom'da samba okullarının geçit törenleriyle başladı.
- Geleneksel ritüellerle desteklenen etkinlik, yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla büyük ilgi gördü.
- Afro-Brezilyalılar, Sambadrome'nin enerjisini temizleyip karnavalın iyi geçmesi için dualar etti.
Rio Karnavalı, büyük bir heyecanla başladı...
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Sambadrom’da düzenlenen samba okulları geçit törenlerinin açılışı yapıldı.
Geçmişi 1700'lü yıllara dayanan karnavalda samba okulları dans, kıyafet ve şarkılarıyla yarışıyor.
TÜM DÜNYA RİO KARNAVALI HEYECANI YAŞIYOR
Tüm dünyadan yüz binlerce turisti de çeken Rio Karnavalı öncesi, her yıl ritüeller de gerçekleştiriliyor.
Afro-Brezilyalılar, geleneksel tütsüleri yakarak festivalin düzenlendiği stadyum olan Sambadrome'nin "enerjisini temizlediklerine" inanıyor.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KARNAVALA KATILIM SAĞLANDI
Lavagem de Sapucai adı verilen törenle karnavalın iyi geçmesi için dualar ediliyor.
Rio Karnavalı’nın başlangıcını simgeleyen etkinliğe, Brezilya’dan ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı.