Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı

Rio Karnavalı, büyük bir heyecanla başladı...

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Sambadrom’da düzenlenen samba okulları geçit törenlerinin açılışı yapıldı.

Geçmişi 1700'lü yıllara dayanan karnavalda samba okulları dans, kıyafet ve şarkılarıyla yarışıyor.

TÜM DÜNYA RİO KARNAVALI HEYECANI YAŞIYOR

Tüm dünyadan yüz binlerce turisti de çeken Rio Karnavalı öncesi, her yıl ritüeller de gerçekleştiriliyor.

Afro-Brezilyalılar, geleneksel tütsüleri yakarak festivalin düzenlendiği stadyum olan Sambadrome'nin "enerjisini temizlediklerine" inanıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KARNAVALA KATILIM SAĞLANDI

Lavagem de Sapucai adı verilen törenle karnavalın iyi geçmesi için dualar ediliyor.

Rio Karnavalı’nın başlangıcını simgeleyen etkinliğe, Brezilya’dan ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı.