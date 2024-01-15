Brezilya’da sel: Olağanüstü hal ilan edildi

AA
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrini sel vurdu.
Hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri, aracıyla nehre düşen bir kadını arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Caddeler su altında kaldı
Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı şehirde metro istasyonlarını, dükkan ve evleri su bastı, ağaçlar devrildi.
Bazı bölgelerde ise toprak kaymaları meydana geldi.
Olağanüstü hal ilan edildi
Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyururken, Brezilya hükümeti bölgeye federal destek gönderilmesine yönelik öneride bulunduğunu açıkladı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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