İHA
Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan turistik şehir Gramado'da küçük uçak yerleşim bölgesine düştü.
Kazada uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.
10 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, “Maalesef ilk bilgiler uçaktaki yolcuların hayatta kalamadığını gösteriyor" dedi.
15 KİŞİ ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİ
Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini ifade etti.
Görgü tanıkları, uçağın önce bir binanın bacasına, ardından bir evin ikinci katına çarptıktan sonra bir mobilya mağazasının üzerine düştüğünü belirttiler.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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