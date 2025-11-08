Brezilya’yı kasırga vurdu: Parana eyaletinde 6 ölü, 437 yaralı

- Brezilya'nın Parana eyaletinde meydana gelen kasırga, 6 kişinin ölümüne ve 437 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- Fırtına, saatte 250 km'ye varan rüzgar hızlarıyla büyük yıkım yarattı ve binaların %90'ında hasar meydana geldi.
- Bölgede bin kişi tahliye edilirken, yetkililer acil yardım ve yeniden inşa çalışmalarına devam ediyor.
Gece saatlerinde etkisini artıran kasırga, beraberinde saatte 180 ila 250 kilometre hızla esen rüzgarlar ve yoğun yağışlar getirdi.
Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kentteki binaların yaklaşık yüzde 90’ında hasar meydana geldiğini, iş yerleri ve araçların kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
HALA ENKAZ ALTINDA KALANLAR OLABİLİR
Yolların kapanması ve elektrik hatlarının devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, arama kurtarma ekipleri hala enkaz altında olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşmaya çalışıyor. Yaklaşık bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Meteoroloji yetkilileri, Parana’nın yanı sıra Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletlerinde de fırtına uyarılarının sürdüğünü duyurdu.
SİLVA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Parana Valisi Ratinho Junior, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini belirterek, “Tüm ekiplerimiz sahada, zarar gören şehirleri yakından takip ediyoruz” dedi.
Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann, Sağlık Bakanı Adriano Massuda ile birlikte bölgeye giderek yardım ve yeniden inşa çalışmalarına destek vereceklerini açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afetten etkilenen ailelere başsağlığı diliyorum. Parana halkına yardım etmeye ve gerekli tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.