Brüksel: Ukrayna, Avrupa Birliği üyelik görüşmelerine hazır AB'ye katılmak isteyen Kiev ile ilgili sürecin hızlandırılması planlanıyor. Batı'ya yaklaşmak isteyen Ukrayna'nın üyelik ısrarının nedenleri belli oldu.

ensonhaber.com

Rus ordusunun saldırıları altındaki Ukrayna, Batı ile hem ekonomik hem de askeri alanlarda yakın ilişkiler kurmak istiyor.

NATO'ya üye olmak isteyen Kiev yönetimi, diğer taraftan Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmak için de çabalıyor.

Konuya aşina kaynaklar, Avrupa Komisyonu'nun, AB'nin bu ay Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Aday statüsü aldılar: 'Görüşmeler başlasın' baskısı

Kiev, Rusya'nın 2022'deki saldırılarından sonra AB üyesi olmak için başvururken, birkaç ay sonra aday statüsü aldı.

Avrupa Komisyonu, AB hedefleri konusunda olumlu mesaj vermek üzere bu ay Ukrayna ile resmi görüşmelerin başlatılması yönünde baskı yapıyor.

Brüksel: Kriterler karşılandı

Komisyona göre Ukrayna, üye devlet büyükelçilerinin toplantısında yolsuzlukla mücadele önlemleri, siyasi lobicilik kısıtlamaları, kamu görevlileri için mal beyanı kuralları ve ulusal azınlıklar tarafından kullanılan dillerin korunması gibi kriterleri karşıladı.

Macaristan itiraz edebilir

Brüksel'in Ukrayna konusundaki tavsiyesi, AB'nin 27 hükümetinin tümünün oy birliğini gerektiriyor. Macaristan'ın ise Kiev'in Ukrayna'daki Macar azınlığa yönelik tutumu da dahil olmak üzere birtakım sorunları öne sürerek itirazlarda bulunması bekleniyor.

Görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varılıp varılmayacağına ilişkin resmi müzakerelerin önümüzdeki hafta yapılması öngörülüyor.

Ukrayna'nın AB ısrarının arkasındaki nedenler

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma isteğinin ardında bazı temel faktörler yatıyor.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, AB üyeliğiyle Ukrayna'yı Rusya ile olan tarihi bağlarından ayrı ve egemen bir Avrupa devleti haline getirmeyi hedefliyor.

Avantaj elde etme hesapları

AB üyeliğinin mali avantajları söz konusu. Kiev yönetimi ayrıca, AB üyeliğini küresel platformlardaki konumunu güçlendirmenin, istikrar ve güvenliğini artırmanın bir yolu olarak görüyor.

'Psikolojik zafer' kazanmak istiyorlar

Brüksel'deki 27 üyeli yapı, NATO gibi askeri bir ittifak olmasa da, Ukrayna'nın olası üyeliği, Rus etkisine karşı "savunma" olarak görülüyor. Ukrayna'nın AB içindeki yakın müttefikleri, saldırganlığa karşı koymanın bir yolu olarak Kiev'in üyelik çabasını destekliyor.

Tüm bunlar dikkate alındığında, AB üyesi olarak Ukrayna, "psikolojik zafer" elde etmeyi amaçlıyor.