Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Fransa'da konuştu: Putin ortak düşmanımız Zelensky, konuşmasında Vladimir Putin'i hedef aldı. Avrupa'nın parçalanmak istendiğini söyleyen Zelensky, kıtada barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Fransa Ulusal Meclisi'ne hitap etti.

Fransa'da mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşen Zelensky, ardından meclis üyelerine seslendi. Gündeminde Rusya'nın saldırıları vardı.

Zelensky, "Putin, bizim ortak düşmanımız." ifadesini kullandı.

Yaklaşan İsviçre'deki barış zirvesine işaret eden Zelensky, zirvenin Ukrayna'da ve Avrupa'da barışı restore etmesini umduğunu anlattı.

"Avrupa'yı bölmek isteyenler var"

"Avrupa artık barış kıtası değil." ifadesini kullanan Zelensky, Putin'i "Avrupa karşıtı" olarak tanımlayarak şunları söyledi:

Avrupa'yı bölmek isteyenler var. 'Filan millet var olmayı hak etmiyor' diyorlar. Ukrayna'nın kötülükle mücadele ettiği duygusu, birçok Fransız ailesini Ukraynalı ailelere destek olmak için birleştirdi.

"Jetlerin Ukrayna semalarında görülmesini umuyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya Mirage savaş uçağı tedarik etmeye ilişkin açıklamasına değinen Zelensky, şunları söyledi:

Ukraynalı pilotların uçurduğu savaş uçaklarınız, Avrupa'nın güçlü olduğunu ve ortak değerlerimizle birleştiğimizi gösterecek.



Dün Normandiya semalarında görülen jetlerin yakında Ukrayna semalarında da görülmesini umuyorum.

"Putin ortak düşmanımız"

France 24'ün aktardığına göre Zelensky, Ukrayna için verilen bu mücadelenin Avrupa için de aynı "varoluşsal değere sahip" olduğunu savundu.

Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğündeki Rusya'yı "ortak düşman" olarak nitelendiren Zelensky, şöyle devam etti: