Brunei'de dünyanın en zengin hükümdarı hastanelik oldu

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Dünyanın en zengin ülkesi ve hükümdarı...

Malezya Başbakanı Anwar İbrahim, bölgesel bir zirvenin kapanışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın, yorgunluk nedeniyle Kuala Lumpur'da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

DURUMU NETLİK KAZANMADI

Malezya Ulusal Kalp Enstitüsü'ne atıfta bulunan İbrahim, "Kendisini biraz yorgun hissediyor ve IJN'de dinleniyor." dedi.

78 yaşındaki Brunei Sultanı Bolkiah'ın durumu hemen netlik kazanmadı.

MALEZYA'DA BULUNUYORDU

Bolkiah, Güneydoğu Asya liderleri, Çin ve Körfez ülkelerinden yüksek profilli liderlerin de yer aldığı bir açılış zirvesi için Malezya'da bulunuyor.

57 SENEDİR TAHTTA

Asya'nın en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olan Bolkiah, 1968 yılında Brunei'nin 29. Sultanı olarak taç giydi.

30 MİLYAR DOLARI VAR

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, 30 milyar dolarlık net servete sahip olan, ülkenin en zengin hükümdarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Brunei Sultanı, gösterişli yaşam tarzıyla tanınıyor ve 1.700'den fazla odası bulunan dünyanın en büyük konut sarayının sahibi durumunda.

Süper zengin Brunei Sultanı 7 bin arabaya, altın kaplama jet ve özel bir hayvanat bahçesine sahip.