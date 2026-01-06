Donald Trump'tan Venezuela açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından yakalanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sürüyor.

Son olarak ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonla ilgili konuşan Trump, ordusuna övgüler dizdi.

"VENEZUELA İÇİN MUTLUYUM"

Maduro'nun kötü biri olduğunu da vurgulayan Trump, Venezuela için mutlu olduğunu da belirtti.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Venezuela için çok mutluyum, taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu..

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

NARKOTERÖR SUÇU

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.