Abone ol: Google News

Donald Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump "Venezuela için çok mutluyum, taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 18:30 Güncelleme:
Donald Trump'tan Venezuela açıklaması
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasından ötürü mutlu olduğunu belirtti.
  • Trump, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonu överken, Maduro'yu kötü biri olarak nitelendirdi.
  • Venezuela yönetimi, ABD'nin saldırılarını kınarken, bazı ülkeler durumu eleştirdi, bazıları ise destek verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından yakalanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sürüyor.

Son olarak  ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonla ilgili konuşan Trump, ordusuna övgüler dizdi.

"VENEZUELA İÇİN MUTLUYUM"

Maduro'nun kötü biri olduğunu da vurgulayan Trump, Venezuela için mutlu olduğunu da belirtti.

Trump, şu ifadeleri kullandı: 

Venezuela için çok mutluyum, taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu..

Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

NARKOTERÖR SUÇU

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi

Dünya Haberleri