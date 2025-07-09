Bu tarihe dikkat: Cep telefonlarında yüksek sesli sirenler çalacak!

İngiltere, acil durumlara hızlı yanıt verebilmek için dikkat çekici bir uygulama ile gündeme geldi.

Ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi olarak adlandırılan yeni sistem acil durum uyarı sisteminin işlerliğini artırmayı hedefliyor.

Söz konusu sistem geliştirilmeye devam edilirken ülke genelinde test edileceği tarih yetkililer tarafından paylaşıldı.

Yeni acil durum uyarı sisteminin işlerliğinin test edileceği gün tüm cep telefonlarında yüksek sesli sirenler çalacakken aynı zamanda uyarı mesajı da yayınlanacak.

7 EYLÜL’DE TEST EDİLECEK

Söz konusu uyarı sisteminin İngiltere genelinde 7 Eylül Pazar günü saat 15.00 civarında yapılacağı paylaşıldı.

Bu tatbikat kapsamında, yaklaşık 87 milyon cep telefonu titreşecek ve yüksek sesli siren sesi duyulacak. Ekranlarda ise bunun sadece bir test olduğuna dair resmi bir mesaj yer alacak.

2023 yılında devreye giren sistem, şimdiye kadar şiddetli fırtına ve yerel tehlikeler gibi durumlarda aktif olarak kullanıldı

İngiltere'nin yeni savunma stratejisinin bir parçası olarak, ülkedeki askeri tehditlerin arttığı bir dönemde yapılacak olan testin ülkede gelecekteki acil durumlarla daha etkin bir şekilde başa çıkabilmesini sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.