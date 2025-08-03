Bu tekerlekleri hemen çıkarın: Kaza riski var

Dünyaca ünlü bisiklet ekipmanı markası DT Swiss, bazı karbon jantlı tekerlek modelleri için kritik bir güvenlik uyarısında bulundu.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, üretim aşamasında meydana gelen bir kusur nedeniyle, tekerleğin dış karbon tabakası flanş bölgesinden ayrılabiliyor (delaminasyon).
Bu yapısal zayıflık, tekerleğin aniden kırılmasına, dolayısıyla da kullanıcıların ciddi şekilde yaralanmasına ya da hayati risk taşıyan kazalara yol açabiliyor.
Firma, bu nedenle söz konusu modellerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini duyurdu.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?
İlgili ürünler, 1 Ağustos 2024'ten sonra teslim edilen aşağıdaki serinin bisiklet tekerlekleridir:
- ARC 1100, 1400, 1600 DICUT 50 / 55 / 65
- ARC 1600 SPLINE 50/55/65
- ERC 1100, 1400, 1600 DICUT 35 / 45
- ERC 1600 SPLINE 35 / 45
- ERC KÜTÜK KLASİK 45
- CRC 1100 DİCUT 45
- CRC 1400, 1600 SPLINE 35 / 45
- HEC 1400 SPLINE 45