Bulgaristan, Türklere yönelik vize kurallarını gevşetiyor

Türk vatandaşlarına yönelik Bulgaristan turist vizelerinde yeni dönem başladı!

Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, Türkiye ile turizm ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Türk vatandaşlarına uyguladığı vize kurallarını yumuşattı.

15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, artık sadece 3 veya 6 aylık vizeler değil 1 yıl, 3 yıl ve hatta 5 yıl süreli çok girişli vizeler de verilecek.

ÖNCEKİ SİSTEM ZORLAYICIYDI

Geçmişte Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları genellikle kısa süreli vizelerle yetinmek zorunda kalıyor, her seyahat öncesi tekrar başvuru yapmaları gerekiyordu.

Vize başvuruları da hem yoğunluk hem de belgeler açısından zaman alıcıydı.

Ayrıca vize süresi dolan birçok kişi yeniden vize almakta zorluk çekiyordu.

YENİ DÖNEM: KADEMELİ VE UZUN SÜRELİ VİZE İMKANI

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borshosh’un açıklamasına göre, yeni sistemde önceki vizelerinde herhangi bir ihlal yaşamayan Türk vatandaşlarına, aşamalı (kademeli) olarak daha uzun süreli vizeler verilecek.

Yani, ilk vizesini sorunsuz kullanan bir kişi sonraki başvurusunda 1 yıllık, ardından 3 ve 5 yıllık vize alabilecek.

Borshosh, bu uygulamanın özellikle turizm açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye ile vizelerin kolaylaştırılması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek, turizmde yeni fırsatlar doğuracaktır." dedi.

TÜRK TURİST SAYISINDA YÜZDE 60’TAN FAZLA ARTIŞ

Yeni sistemin gerekçelerinden biri de Bulgaristan’a gelen Türk turist sayısındaki hızlı artış oldu.

Bakan Borshosh, 2025’in ilk beş ayında Türkiye’den gelen turist sayısında 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 60’ın üzerinde artış olduğunu açıkladı.

Bu büyüme, Türk vatandaşlarının Bulgaristan’a olan ilgisini açık şekilde ortaya koyuyor.

İKİLİ TURİZMDE YENİ DÖNEM

Yeni vize sistemi, hem işlem sürecini hızlandıracak hem de daha uzun süreli kalışları mümkün kılacak.

Türkiye’den Bulgaristan’a gidenler artık her seferinde vize yenilemek zorunda kalmadan uzun yıllar boyunca ülkeye giriş çıkış yapabilecek.

Bu kolaylıklar, özellikle Edirne ve Trakya bölgesinden alışveriş ve tatil için Bulgaristan’a sık seyahat eden Türk vatandaşlarına büyük avantaj sağlayacak.

Uygulamanın yaz sezonuyla birlikte Bulgaristan turizmine doğrudan katkı sunması bekleniyor.