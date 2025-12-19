Yunan basınının iddiası: Ege'de Türk-Yunan uçakları arasında it dalaşı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunan internet sitesi Greek City Times, Ege Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri hareketliliğin, Yunan Donanması’na ait yeni firkateyn Kimonun Salamis Deniz Üssü’ne ulaşmasının yaklaşmasıyla arttığını yazdı. Haberde, Kimon’un Yunan donanmasında göreve başlamasının bölgedeki hassas dengeleri etkilediği savunuldu.

YUNAN KAYNAKLARI: ANKARA SERT TEPKİ VERDİ

Yunan savunma kaynaklarına dayandırılan haberde, Belharra sınıfı modern firkateynin konuşlandırılmasına Türkiye’nin sert tepki gösterdiği ileri sürüldü. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait silahlı F-16 savaş uçaklarının Ege hava sahasında uçuşlar gerçekleştirmesinin, bölgede tansiyonu hızla yükselttiği iddia edildi.

YUNAN GENELKURMAYI: "TEMSİLİ İT DALAŞI YAŞANDI"

Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), 19 Aralık 2025 Cuma günü iki Türk F-16 uçağının bir hava sahası ihlali ve bir uçuş kuralı ihlali gerçekleştirdiğini açıkladı. Yunan savaş uçaklarının önleme amacıyla havalanmasının ardından taraflar arasında temsili bir it dalaşı yaşandığı belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA 3 YIL SONRA İLK ANGAJMAN

Haberde, söz konusu olayın Türk ve Yunan savaş uçakları arasında yaklaşık üç yıl aradan sonra kayda geçen ilk hava angajmanı olduğu ifade edildi. GEETHA verilerine göre son benzer olayın 2 Şubat 2023 tarihinde yaşandığı aktarıldı. Son karşılaşmanın, Limni (Lemnos) ile Midilli (Lesvos) adaları arasındaki hava sahasında meydana geldiği belirtildi.

İHA VE DENİZ KARAKOL UÇAĞI İDDİASI

Greek City Times’ın aktardığına göre, aynı gün bir Türk insansız hava aracının (İHA) iki uçuş kuralı ihlali yaptığı, bir Türk ATR-72 deniz karakol uçağının ise bir uçuş kuralı ihlali ve altı hava sahası ihlali gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu gelişmelerin Ege’deki gerginliği daha da artırdığı savunuldu.

"EN KÜÇÜK HATA, KRİZ DOĞURABİLİR"

Yunan hava savunma unsurlarının tüm Türk hava araçlarını uluslararası prosedürler çerçevesinde önlediği belirtilirken, Yunan savunma yetkililerinin yaşananları “yüksek riskli” olarak değerlendirdiği aktarıldı. Yetkililerin, olası en küçük bir hatanın dahi ciddi bir askeri krize yol açabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.