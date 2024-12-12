Bulgaristan ve Romanya Şengen'e tam üye oldu

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Avrupa Birliği'nden (AB) iki ülke için dikkat çeken karar...

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi.

SİSTEME DAHİL EDİLDİLER

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

AVUSTURYA VETOSUNU GERİ ÇEKMİŞTİ

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.