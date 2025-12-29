Bulgaristan'da leva tarih oluyor: Yerini euro alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bulgaristan'da Avrupa Birliği düzenlemeleri sürüyor...

Bulgaristan, euroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de euro tedavülde olacak.

SABİT KUR UYGULAMASI YÜRÜTÜLECEK

Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek ancak vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden süre sınırlaması olmadan euroya çevirebilecek.

Öte yandan, TCMB de 2 Ocak’tan itibaren alım-satıma konu yapılan döviz kurları arasından Bulgar levasını çıkaracak.

DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Başkanı Serdar Yerlioğlu, levanın euro karşısında değer kaybettiğini belirterek euroya geçiş sürecinin resmîleşmeden önce 1 avronun 1,97 levaya denk geldiğini ifade etti.

Takip eden süreçte ise piyasada leva arzının yükseldiğine işaret eden Yerlioğlu "1 euro serbest piyasada 2,02-2,05 leva seviyelerini gördü. Leva biraz düşük alınmaya başlandı. Bunun sebebi, vatandaşların elindeki levayı çıkarıyor olması" dedi.