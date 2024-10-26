Bulgaristan'da oy kullanmak isteyen çifte vatandaşlara polisten zulüm

İHA
Bulgaristan'da seçim heyecanı yaşanıyor.
Halk, 27 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Bulgaristan Parlamento (Milletvekili) seçimlerinde oy kullanacak.
Ancak, oy kullanmak için giden çifte vatandaşlar Bulgar polisinin engellemeleriyle karşılaşıyor.
BAŞKENT SOFYA'DAN TALİMAT BEKLİYOR
Türkiye'den Bulgaristan'a oy kullanmak için giden çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yer alan kontrol noktasında yaklaşık 5 saattir bekletiliyor.
Bulgar polisinin başkent Sofya'dan talimat beklediği öne sürüldü.
Bulgar polisi tarafından saatlerce bekletilen soydaşlar, yetkililerin bu konuda derhal çözüm bulmasını istiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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