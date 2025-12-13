Malezya’dan Tayland-Kamboçya sınırı için ASEAN gözlemci misyonu önerisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattında yaşanan son gelişmelere ilişkin diplomatik girişimde bulundu. Enver, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirterek, tarafları azami itidale davet ettiğini açıkladı.

ASEAN GÖZLEMCİ EKİBİ ÖNERİSİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enver İbrahim, tansiyonun düşürülmesi ve sahadaki gelişmelerin şeffaf biçimde izlenmesi amacıyla ASEAN gözlemci ekibinin görevlendirilmesini önerdiğini bildirdi. Enver, söz konusu ekibin Malezya Genelkurmay Başkanı liderliğinde Tayland-Kamboçya sınır hattında görev yapmasını teklif etti.

UYDU DESTEĞİYLE İZLEME PLANI

Önerilen gözlemci misyonunun, ABD’nin uydu izleme kapasitesiyle destekleneceğini vurgulayan Enver, bu sayede sınır hattındaki hareketliliğin daha yakından ve tarafsız şekilde takip edilebileceğini ifade etti.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI VE YENİDEN ALEVLENEN ÇATIŞMALAR

Güneydoğu Asya’da 817 kilometrelik ortak sınırı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Daha önce ilan edilen ateşkese rağmen, son günlerde taraflar çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu. Çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerinde yaşayan yüz binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edilirken, son olaylarda 20’den fazla kişi hayatını kaybetti.

TRUMP ATEŞKESİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, dün Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından tarafların ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı. Ancak sahadaki gelişmeler ve karşılıklı suçlamalar, bölgedeki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.