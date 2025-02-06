Bulgaristan'da sahte doktora dolgu yaptıran 15 kişi zehirlendi

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Bulgaristan’da sahte doktor skandalı....

Başkent Sofya'da yaklaşık 15 kadın, botoks işlemi yaptırdıktan sonra yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle hastanelik oldu.

Tamamı hatalı işlemler nedeniyle zehirlenen kadınların muayenesinde, göz kapakları ve kaşlarda sarkma, bulanık görme ve nefes almakta zorluk gibi semptomlar görüldü.

BOTULİZM TEŞHİSİ ALDILAR

Yapılan incelemeler sonucu hastaların bir zehirlenme türü olan botulizm mağduru olduğu tespit edildi.

HEPSİ AYNI KLİNİĞİN MÜŞTERİSİ

Hastalardan birinin, botoks işlemleri için gittiği dermatoloji randevusunun ardından gözlerinden birinde görme kaybı yaşadığı şikayetiyle Pirogov Hastanesi’nin acil servisine başvurmasıyla olayların zinciri çözüldü.

Benzer şikayetlerle hastaneye giden diğer kadın hastaların da aynı kliniğin müşterisi olduğu ortaya çıktı.

DOKTORLUK YALANI ORTAYA ÇIKTI

Hastaların beyanı doğrultusunda, botoks ve dolgu uygulaması yapan şüpheli Arina Goodz’un sosyal medya hesaplarında kendisini klinikte çalışan bir dermatolog olarak tanıttığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu Goodz'un şüpheli doktorluğu araştırıldı ve Bulgaristan Tabipler Birliği’nde bu isimle kayıtlı bir doktor tespit edilemedi.

Hastaların şikayeti doğrultusunda Goodz hakkında soruşturma açıldı.