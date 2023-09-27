Bulgaristan'dan Ukrayna'ya sevkiyat: Eski S-300 füzelerini gönderecekler Parlamento, onarımı imkansız füzelerin Kiev'e verilmesini onayladı. Karara karşı çıkanlar, "Roketlerimiz kalmadı diye tüm S-300'leri de vereceğiz" ifadeleriyle şikayetlerini dile getirdi.

AA

Bulgaristan, elindeki eski füzeleri Ukrayna ordusuna sevk edecek.

Ülkedeki parlamento, Rus yapımı "defolu" S-300 füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine ilişkin tasarıya onay verdi.

Eski füzeleri gönderecekler

İktidar koalisyonunu oluşturan, NATO ve AB yanlısı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB), Değişime Devam (PP) ve Demokratik Bulgaristan (DB) partileri ile koalisyona katılmayan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, tasarıya destek verdi.

Rusya yanlısı, eski Komünist Parti'nin çizgisinde siyaset yürüten muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), tasarıya tepki göstererek oylama öncesi oturumu terk etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta Moskova’yı destekleyen popülist Yeniden Doğuş Partisi de karara karşı çıktı.

"Roketlerimiz kalmadı diye tüm S-300'leri de vereceğiz"

Muhalefet partileri, oturumun açık olan ilk bölümünde Savunma Bakanı Todor Tagarev’in istifasını istedi. BSP milletvekilleri Atanas Zafirov, şöyle dedi:

Şimdi sözde ‘defolu’ oldukları gerekçesiyle S-300 füzelerimizi veriyoruz. Sonra roketlerimiz kalmadı diye tüm S-300 sistemlerimizi de vereceğiz.

Füzelerin onarımı imkansız

Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, açıklamasında şöyle konuştu:

Elimizdeki imkanlar ile onarımı olanaksız olan füzeler, S-300 mevcudumuzun yüzde 3-5’ini oluşturuyor.

"Sadece Rusya onarabilirdi"

Eftimov, hibe edilecek füzelerin eksikliğinin Bulgaristan’ın güvenliğini olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Bu füzeleri sadece Rusya onarabilirdi. Savaştan dolayı bu artık imkansız. Defolu füzelerin saklanması askeri personelimize tehdit oluşturabilir.

Bulgaristan daha önce de Kiev’e eski ancak hiç kullanılmamış 100 zırhlı araç ve mühimmat vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)