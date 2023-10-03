Bulgaristan'ın Rus plakası kararı: Ülkeye girişleri yasaklandı Rus plakalı araçların ülkeye girişleri ve transit geçişlerine yasak getirildi. 10 yolcu şartının olduğu karardan diplomatik araçlar muaf tutuldu.

AA

Rus plakalı özel araçlar, Bulgaristan'a giriş yapamayacak.

Sofya yönetimi, ulaşım konusunda Rusya'ya yaptırım uygulayan bazı Avrupa ülkeleri arasındaki yerini aldı.

Rus plakalı taşıtlara yasak

Gümrükler Ajansı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, 10 kişiye kadar yolcu taşıyan Rus plakalı taşıtların hem ülkeye girişlerinin hem transit geçişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Avrupa Komisyonu’nun önerisi üzerine getirilen ve Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan bu yeni yasağın denetiminden, Gümrükler Ajansı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve Sınır Polisi'nin sorumlu olacağı belirtildi.

Diplomatik araçlar kapsam dışında

Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine ait araçların uygulamanın dışında tutulacağı kaydedildi.

Ülkede halihazırdaki Rus plakalı diğer tüm araçlara, Bulgaristan’ı terk etmeleri için 6 aylık süre tanındığı duyuruldu.

Sınır Polis Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov, Rus plakalı araçların yanı sıra Rus vatandaşlarına ait ve listesi sonradan belirlenecek bazı kişisel mallara da yasak uygulanacağını bildirdi.

Zlatanov, Bulgaristan’a giriş yapan Rus plakalı araçların sayısının göreceli olarak az olduğunu kaydetti.

Yasak getiren ülkelerin sayısı 8 oldu

Bulgaristan ile Avrupa’da Rus plakalı taşıtlara yasak getiren ülkelerin sayısı 8’e çıktı.

Daha önce Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ancak Schengen alanına dahil Norveç'te bu yasak getirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)