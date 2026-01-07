Burkina Faso lideri İbrahim Traore’ye suikast girişimi engellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Burkina Faso’da devlet başkanına suikast girişimi düzenlendi.

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, yaptığı açıklamada Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye düzenlenen suikast girişiminin engellendiğini belirterek suikast planının, 2022 yılında darbeyle iktidarı kaybeden Yarbay Paul Henri Damiba tarafından hazırlandığını iddia etti.

FİLDİŞİ SAHİLİ FİNANSE ETTİ İDDİASI

Sana, planın Fildişi Sahili’nce finanse edildiğini de öne sürerek, "İstihbarat servislerimiz bu operasyonu son saatlerde engelledi. Devlet başkanına suikast düzenlemeyi ve ardından da diğer kilit kurumlara saldırmayı planlamışlardı." dedi.

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, Damiba’nın hem askerleri hem de sivil destekçileri harekete geçirdiğini, yabancı finansman sağladığını ve yabancı güçler müdahale etmeden önce ülkenin drone fırlatma üssünü devre dışı bırakmayı planladığını iddia etti.

KOMPLOCULARIN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKARILDI

Güvenlik bakanına göre, yetkililer komployu planlayanların konuşmalarını gösteren bir video ortaya çıkardı.

Görüntülerde, iddiaya göre 3 Ocak günü yerel saatle 23.00’ten hemen sonra başkanı ya yakın mesafeden ya da konutuna patlayıcı yerleştirerek öldürmeyi nasıl planladıkları konuşuldu.

"ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA YAPILDI"

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok sayıda tutuklama yapıldı. Bu kişiler yakında adalete teslim edilecek." şeklinde konuştu.

DAMİBA'NIN İKTİDARA GELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Burkina Faso’da 10 ay içinde iki darbe, 23 Ocak 2022 yılında Yarbay Paul Henri Damiba öncülüğündeki askerler darbe yapmıştı.

Hükümet feshedilmiş, anayasa askıya alınmış ve Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tutuklanmıştı.

Darbe sonrasında Damiba, ülkede cunta yönetiminin başına geçmişti. Damiba, seçilmiş bir hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmesinin ardından yaklaşık 10 ay Burkina Faso’nun lideri olarak görev yapmıştı.

Paul Henri Damiba, İbrahim Traore’nin 30 Eylül’de iktidarı ele geçirmesinin ardından Togo’ya sığınmıştı.