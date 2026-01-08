AES, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı

Anti-emperyalist söylemleriyle Batı devletlerine mesafeleri ve Rusya'ya yakınlıklarıyla bilinen Mali, Burkina Faso ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri Konfederasyonu'ndan (AES) Venezuela gelişmelerine ilişkin açıklama geldi.

AES tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Venezuela topraklarında gerçekleştirdiği askeri müdahale ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yasa dışı şekilde alıkonulmasının derin endişeyle takip edildiği bildirildi.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU SAVUNULDU

Açıklamada, bir devletin başka bir devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı silahlı güç kullanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür eylemlerin egemen bir devletin iç işlerine müdahale niteliği taşıdığı ve saldırı teşkil ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI DÜZENİ ZAYIFLATTIĞI SÖYLENDİ

AES, uluslararası hukuka ve temel ilkelere aykırı olduğu belirtilen bu eylemi sert dille kınarken, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi bir üyesi tarafından tek taraflı güç kullanımının uluslararası düzeni zayıflattığını ve küresel istikrar açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

ADIM ATMA ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada, BMGK'ye uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısı yapılarak, ABD’nin askeri eyleminin açık şekilde kınanması ve uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi için adım atılması istendi.

AES’in açıklamasında, devletlerin egemen eşitliğine dayalı bir dünya düzenine bağlılığını yinelediği ve egemenliğinin ihlal edildiği belirtilen Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

SAHEL DEVLETLERİ KONFEDERASYONU

AES, Sahel bölgesindeki Mali, Burkina Faso ve Nijer tarafından üye devletler arasında ortak savunma, güvenlik işbirliği ve egemenliğin korunmasına yönelik eş güdümlü politikalar geliştirmeyi amaçlayan bölgesel bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.