Burkina Faso, Nijer'e 300 tırlık yardım gönderdi Yardım araçları, Burkina Faso'dan kara ve hava ablukası altındaki başkent Niamey'e ulaştı.

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AA & Ensonhaber

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki askeri yönetimi saldırıyla tehdit ediyor.

ECOWAS ülkeleri, cuntanın yönetimi sivillere devretmesi gerektiğini, aksi halde askeri müdahalenin kaçınılmaz olacağını söylüyor.

Mali'nin yanı sıra Burkina Faso da Nijer cuntasına desteğini bildirdi.

Yardım tırları Niamey'de

Nijer'e savaş uçağı gönderen her iki ülke, olası askeri müdahale karşısında başkent Niamey'in yanında olduklarını gösterdi.

Son olarak Burkina Faso, Nijer'e yardım ulaştırdı. Başkent Vagadugu'dan yola çıkan 300 yardım tırı, Niamey'e gitti. Yardım tırları, buradaki yetkililer tarafından karşılandı.

Hava ve kara sınırları kapatıldı

Batı Afrika bloğu, Nijer'e hava ve kara sınırlarını kapatmış durumda. Ayrıca ECOWAS ülkelerinin çoğu, söz konusu Afrika ülkesiyle tüm ticari faaliyetleri durdururken, bu durum ekonomik sıkıntıları doğurdu.

Burkina Faso: ECOWAS'tan çekiliriz

Burkina Faso, bloğun Nijer'e askeri müdahalede bulunması halinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan çekilmekle tehdit etti.

Savunma Bakanı Kassim Coulibaly, "Saldırganlık bekliyoruz." dedi ve ekledi:

Her halükarda devlet başkanımız (İbrahim Traore) dedi ki: Saldırıya hazırız ve Nijer'i destekliyoruz.



Burkina Faso, örgütün Nijer'e yönelik politikasını mantıksız bulduğu için ECOWAS'tan çekilmeye bile hazır.